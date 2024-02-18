Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, AB ile İşbirliği İçin Hazır

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ortak kalkınma ve refaha ulaşmak amacıyla herkes için fayda sağlayan kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek ve işbirliği alanlarını büyütmek için AB ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

MÜNİH, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı teşvik etmek için Avrupa Birliği ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu, böylece her ülkenin küresel çok kutuplu sistemde kendine ait bir yeri olacağını ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı, Cuma günü Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Hem Çin'in hem de AB'nin çok taraflılığı savunduğunu belirten Wang, Çin'in ortak kalkınma ve refaha ulaşmak amacıyla herkes için fayda sağlayan kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek ve işbirliği alanlarını büyütmek için AB ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Uluslararası konjonktürün belirsizlikler ve istikrarsızlığın artmasıyla değişimden geçtiğini vurgulayan Wang, Çin ve AB'nin dünyada istikrar sağlayıcı güçler olarak zorlukların üstesinden gelmek için birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Wang, iki tarafın son zamanlarda her düzeyde teması yeniden başlatarak olumlu sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Wang, iki tarafın birbirlerinin temel kaygılarına saygı göstermesi, ilişkilerinin temelini oluşturan ortaklık ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğine bağlı kalması ve bir sonraki Çin-AB Zirvesi için iyi hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Borrell ise Çin'deki kalkınmanın hayranlık uyandırdığını ve tarihin mantığına uygun olduğunu belirtti. Yetkili, AB-Çin ilişkilerinin sağlam şekilde geliştiğini ve rekabete rağmen işbirliğinin güçlendirilebileceğini ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

AB temsilcisi, AB-Çin ilişkilerinin gelişimi ile normal ekonomik ve ticari etkileşimini desteklediğini, iki taraf arasındaki farklılıkların uygun şekilde yönetilmesini savunduğunu ve Çin'den kopma anlayışına karşı olduğunu söyledi.

Borrel ayrıca, AB'nin tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğini ve iklim değişikliği ile diğer küresel güçlükleri ortaklaşa ele almak üzere çok taraflı konularda Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.

İki taraf, Ukrayna krizi ve Gazze'deki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.