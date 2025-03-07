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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 14. Ulusal Halk Kongresi'nde Basın Toplantısı Düzenledi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 14. Ulusal Halk Kongresi'nde Basın Toplantısı Düzenledi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 14. Ulusal Halk Kongresi çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek ülkenin dış politikası hakkında bilgi verdi.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cuma sabahı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wang, yurtiçi ve yurtdışından gelen gazetecilere Çin'in dış politikası hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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