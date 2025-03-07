Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 14. Ulusal Halk Kongresi'nde Basın Toplantısı Düzenledi

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cuma sabahı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wang, yurtiçi ve yurtdışından gelen gazetecilere Çin'in dış politikası hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.