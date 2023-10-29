Çin Dışişleri Bakanı Wang, Washington'da ABD'li Stratejistlerle Görüştü
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WASHINGTON, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin başkenti Washington'da ABD'li stratejistlerle görüşmelerde bulundu, 28 Ekim 2023. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
WASHINGTON, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin başkenti Washington'da ABD'li stratejistlerle görüşmelerde bulundu, 28 Ekim 2023. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel