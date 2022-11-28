Çin Dışişleri Bakanı Wang, Rusya'nın Çin Büyükelçisi'ni Kabul Etti

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazar günü Rusya'nın yeni Çin Büyükelçisi İgor Morgulov'u kabul etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, büyükelçinin Çin'deki yeni görevine başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hem Çin'in hem de Rusya'nın çok kutuplu bir dünyayı teşvik etmeye kararlı olduklarını ve tek kutuplu hegemonyaya inanmadıklarını sözlerine ekledi.

Wang, her iki ülkenin de merkezinde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni desteklemeye kararlı olduğunu ve güç siyasetini reddettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Wang, "Uluslararası durum nasıl gelişirse gelişsin, Çin ve Rusya stratejik karşılıklı güveni ve pratik işbirliğini ilerletecek ve uluslararası tarafsızlık ve adaleti ortaklaşa savunacak" dedi.

Morgulov da, Rusya-Çin ilişkilerinin bozulmaz olduğunu ve iki ülke arasındaki dostluğun her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini ifade etti.

İki taraf ayrıca ortak önem taşıyan uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.