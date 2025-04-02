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Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları Moskova'da Bir Araya Geldi

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 1 Nisan 2025 tarihinde Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu toplantı, Çin-Rus ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yapılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

MOSKOVA, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi, 1 Nisan 2025. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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