Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları Moskova'da Bir Araya Geldi

MOSKOVA, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi, 1 Nisan 2025. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)