Çin Dışişleri Bakanı Wang, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü

MOSKOVA, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi, 18 Eylül 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)