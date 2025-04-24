Çin Dışişleri Bakanı Wang, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, başkent Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi, 23 Nisan 2025. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)