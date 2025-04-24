İstanbul güne 4.1 büyüklüğündeki depremle uyandı

İstanbul güne bir depremle daha uyandı
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var

Çin Dışişleri Bakanı Wang, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, başkent Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi, 23 Nisan 2025. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, başkent Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi, 23 Nisan 2025. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.