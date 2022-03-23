Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin İslam Dünyası ile Dayanışma, Dostluk ve İşbirliği Düzeyini Yükseltmeye İstekli

İSLAMABAD, 23 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı açıklamada, Çin'in İslam dünyasıyla dayanışma, dostluk ve işbirliğinin düzeyini yükseltmeye hazır olduğunu söyledi. Wang bu ifadeleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantıları sırasında biraraya geldiği İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile görüşmesinde dile getirdi. Wang, Çin ile İslam dünyasının uzun bir ilişki geleneğini paylaştığını ve birbirinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda iki tarafın birbirini desteklediğini söyledi.

Wang, Çin'in İslam dünyasıyla dayanışma, dostluk ve işbirliğini üst düzeye çıkarmak için bu toplantıya katılmayı bir fırsat olarak görmeye istekli olduğunu söyledi. Wang, İslam ülkelerinin dayanışma ve bağımsızlığını temsil eden İİT'nin, Çin ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bir köprü görevi gördüğünü söyledi. Wang, Çin'in İslam ülkelerinin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumanın yanı sıra ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu keşfetmesini desteklediğini ve Çin'in İslam ülkelerinin yanında güçlü bir şekilde durmayı sürdüreceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in İslam ülkelerine 300 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı daha sağlayacağını ve İİT'nin Afrikalı üyelerini pandemiyle mücadelede destekleyeceğini söyledi. Wang ayrıca, eğitim ve mesleki eğitim alanında ikili işbirliğini geliştirmenin yanı sıra Çin ve İslam medeniyetleri arası diyaloğunun beşinci seminerini ortaklaşa düzenleyeceğini söyledi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan ikinci) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha (soldan birinci) ile biraraya geldi, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Taha ise İİT'nin 50'den fazla üyesi adına Wang'ı memnuniyetle karşıladı ve Wang'ın toplantıya katılmasının ikili ilişkileri daha da geliştireceğini söyledi. Taha, İslam dünyasının Çin'in pandemi ile mücadelesinde İslam ülkelerine yardım etme, en az gelişmiş İslam ülkelerinin yanı sıra İslam Kalkınma Bankası'na yardım sağlama, Afrika'daki İslam ülkelerinde binlerce öğrenciye eğitim sunma ve Afrika'nın bağımsız kalkınma kapasitesini güçlendirmeye yardım etme gayretlerini takdirle karşıladığını söyledi. Taha, İslam ülkelerinin Çin ile diyalog ve iletişimi güçlendirmeyi, karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi ve zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmayı umduğunu söyledi. İki taraf ayrıca diğer konuların yanı sıra Filistin ve Afganistan konularında görüş alışverişinde bulundu.

Wang, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesinde, Çin ile Mısır'ın derin dostluk ve güçlü karşılıklı güvene sahip olduğunu söyledi. Wang, geçtiğimiz yıl Çin ile Mısır arasında iki yönlü ticaretin pandemiye rağmen yüzde 37 arasında arttığını ve bunun iki ekonominin birbirini son derece tamamlayan doğasını tam olarak gösterdiği söyledi. İki ülkenin Afrika'nın ilk Kovid-19 aşısı üretim hattını kurmak için birlikte çalıştığını söyleyen Wang, bunun iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu gösterdiğini ve kapsamlı stratejik ortaklık konseptini güçlendirdiğini kaydetti.

Wang, Çin'in Mısır ile ilişkilerini Ortadoğu ve Afrika'da her zaman diplomatik bir öncelik olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Şukri ise, Mısır'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 27. Taraflar Konferansı'na (COP 27) bu yılın sonunda ev sahipliği yapacağını söyledi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan ikinci) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri (soldan ikinci) ile biraraya geldi, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Şukri, Mısır'ın Çin'in kritik rolüne ve katkılarına büyük önem verdiğini ve sera gazı emisyonunu azaltma hedeflerine ulaşmada gelişmekte olan ülkelere yardımcı olma konusunda Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi arzuladığını söyledi. Wang, Çin'in sorumlu bir tavırla ilkim değişikliğinde küresel eylemlerde her zaman yer aldığını ve Paris Anlaşması'na varılması için önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Wang Çin'in, COP27'nin başarılı olması ve iklim değişikliğine küresel yanıtın doğru yönde ilerlemesinin sağlanması konusunda Mısır'ı desteklediğini de sözlerine ekledi.

İki taraf Ukrayna meselesine ilişkin de görüş alışverişinde bulundular ve tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve mevcut krize kapsamlı bir çözüm bulunması konusunda görüş birliğine vardılar. Şukri ise Mısır'ın, bazı ülkelerin Çin üzerinde baskı kurmasına karşı olduğunu ve ihtilafları artırmak yerine işbirliğini güçlendirmeyi savunduğunu söyledi.

Wang, Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali ile yaptığı görüşmede, Somali'nin Afrika Boynuzu'nda önemli bir ülke olduğunu söyledi. Wang, Çin'in Somali'deki çeşitli tarafları koordinasyonlarını güçlendirmeleri için desteklediğini ve Somali'de barış, istikrar ve kalkınmaya katkıda bulunmaya devam etmeye istekli olduğunu söyledi. Wang, Çin'in bilgeliğini ve gücünü kullanarak Afrika Boynuzu'ndaki barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel