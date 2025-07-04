Çin Dışişleri Bakanı Wang, Alman Mevkidaşıyla Berlin'de Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

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BERLİN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın başkenti Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi, 3 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

BERLİN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın başkenti Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi, 3 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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