Çin Dışişleri Bakanı, Vietnamlı mevkidaşı ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Vietnamlı mevkidaşı Bui Thanh Son ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Gang, görüşmede, Çin ve Vietnam'ın "yoldaş ve kardeş" olduğunu, iki ülke arasında "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı" ilan edilmesinin 15. yıl dönümünde ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını belirtti.

İki ülkenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un, Kasım 2022'de Pekin'de yaptıkları yüz yüze görüşmedeki mutabakatı izleyerek karşılıklı siyasi güvenin ve stratejik iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çin Gang, her düzeyde ve her alanda bağların artırılması çağrısında bulundu.

Vietnamlı Bakan Bui Thanh Son da Vietnam'ın, Çin'in büyümesini ve kalkınmasını daima desteklediğini, Çin'in bölgesel barışa, istikrar ve refaha katkısını takdir ettiğini vurgulayarak, Çin ile iyi komşuluk ilişkilerinin ve kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının geliştirilmesini en önemli öncelik gördüklerini kaydetti.