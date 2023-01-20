Çin Dışişleri Bakanı ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Telefonda İlişkileri Değerlendirdi

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Perşembe günü Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov'un talebiyle bir telefon görüşmesinde bulundu.

Qin, iki cumhurbaşkanının stratejik kılavuzluğunda Çin-Özbekistan ilişkilerinin hızlı bir gelişme rotasına girdiğini söyledi.

Qin, Çin'in Özbekistan'la el birliği yaparak iki cumhurbaşkanının vardığı önemli mutabakat hususlarını uygulamaya ve iki ülke arasındaki çok yönlü ve karşılıklı olarak faydalı işbirliğinde daha fazla başarı kaydetmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda sağlam karşılıklı desteğin, Çin-Özbekistan ilişkilerinin siyasi temelini ve özünü oluşturduğunu kaydeden Qin, Çin'in Özbekistan'ın bağımsız kalkınmasını desteklemeye ve Özbekistan'ın içişlerine dışarıdan müdahaleye karşı çıkmaya tereddütsüz devam edeceğini vurguladı.

Saidov ise iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde yeni başarılar gerçekleştirmek üzere Qin ile ortak çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Saidov, Özbekistan'ın tek Çin politikasına sıkı şekilde bağlı olduğunu, bölgesel güvenlik ve istikrarı ilgilendiren konularda Çin'e son derece yakın bir pozisyon benimsediğini ve temel çıkarlarına ilişkin konularda birbirlerine güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.