Çin Dışişleri Bakanı ve Asean Genel Sekreteri İlişkileri Güçlendirme Sözü Verdi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-ASEAN işbirliğinin gösterdiği canlılıkla bölgeyi kalkınma yolunda en güvenli ve en umut vaat eden yer haline getirdiğini söyledi.

CAKARTA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Pazartesi günü Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi biraraya gelerek ilişkileri güçlendirme sözü verdi. Wang, toplantıda Çin ve ASEAN'ın (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) birbirlerinin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Çin'in dış politikasında ASEAN'ı her zaman öncelikli görerek ASEAN'ın gelişimini ve büyümesini ve ASEAN Topluluğu'nun inşasını desteklediğini söyledi.

Wang, Çin'in ASEAN ile stratejik bir ortaklık kuran ve bunu kapsamlı bir stratejik ortaklığa yükselten ilk ülke olduğunu söyledi. Wang, Çin'in ayrıca Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na ilk katılan, ASEAN ile serbest ticaret bölgesi müzakerelerini ilk başlatan ve ASEAN'ın bölgesel işbirliğinde merkezi konumunda olmasına kesin destek veren ilk ülke olduğunu söyledi. Wang, Çin'in mevcut ASEAN liderliğindeki bölgesel yapıyı sıkı bir şekilde desteklediğini ve uyumlu çabalarla Çin-ASEAN işbirliğinin gösterdiği canlılıkla bölgeyi kalkınma yolunda en güvenli ve en umut vaat eden yer haline getirdiğini de sözlerine ekledi. Wang, Çin'in hem Çin halkına hem de ASEAN ülkelerinin halklarına fayda sağlayan barışçıl, güvenli ve emniyetli, müreffeh, güzel ve dostane bir yaşam alanı inşa etmek için ASEAN ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, Çin ve ASEAN'ın çok kutuplu bir dünya düzeninin yaratılması sürecine öncülük ederek uluslararası ilişkilerde egemen eşitliği ve daha fazla demokrasiyi kararlılıkla desteklediğini söyledi. Wang, hızla değişen uluslararası manzara ve yeni zorluklarla karşı karşıya kalan Çin ve ASEAN'ın, bölgesel yapıda ASEAN'ın merkezi konumuna zarar veren herhangi bir eyleme karşı teyakkuzda olması ve jeopolitik rekabet ve blok çatışmasını başlatan her türlü girişime karşı çıkması gerektiğini söyledi. Wang, Çin ve ASEAN'ın, dayanışma ve refah içeren parlak umutlar inşa etmek için ortaklaşa açık bölgecilik önermeleri ve zor kazanılmış bölgesel barış ve istikrarı korumaları gerektiğini söyledi. Lim ise Çin'in ASEAN ülkelerine aşı ve pandemiye karşı kullanılan malzeme yardımını tam vaktinde yaptığı için teşekkür etti ve Çin'in ASEAN'ın merkezi rolüne ve ASEAN Topluluğu'nun inşasına verdiği sağlam desteğe yönelik takdirlerini sundu.

Lim ayrıca, Çin'in bölgesel ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmaya ve Asya-Pasifik'te kalkınma ve refahı teşvik etmeye yönelik önemli katkılardan dolayı Çin'i takdir ettiğini dile getirdi. Lim, ASEAN'ın Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığını güçlendirmeyi ve ortaklaşa açık bölgeciliği desteklemeyi dört gözle beklediğini söyledi. Lim, ASEAN'ın, bağlantı, tedarik zinciri istikrarı, dijital ekonomi, iklim değişikliği, ekolojik koruma, afet önleme ve azaltma ve halklar arası alışverişler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek için Çin-ASEAN Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Yılı fırsatını değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel