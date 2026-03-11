Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla Orta Doğu'daki durumu konuştu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki duruma ilişkin Pakistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vang, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüşmesinde, ABD ve İsrail'in saldırılarının haklı ve meşru bir temelden yoksun olduğunu, bu saldırıların sürmesinin yalnızca gereksiz can kaybına sebep olacağını belirtti.

Durumun daha kötüye gitmesini önlemenin tek yolunun ABD ve İsrail'in saldırılarına son vermesi olduğunun altını çizen Vang, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları da onaylamadıklarını, masum sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Siyasi çözüm arayışı çağrısı

Vang, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde de ABD ve İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) yetki almadan İran'a saldırmasının BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini söyledi.

Çin'in, saldırıların kapsamının genişletilmesine ve siviller ile askeri olmayan hedeflere ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlenmesini kınadığını dile getiren Vang, Körfez ülkelerinin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Vang, uzayan bir savaşın her bakımdan yıkıcı sonuçları olacağı ve tüm taraflar için büyük kayıplara yol açacağı uyarısında bulunarak, ateşkes sağlanarak çatışmalara son verilmesi ve siyasi çözüm arayışına girilmesi çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Rusya, İran, Fransa, Umman, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'den mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapmıştı.