Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere ile Çok Taraflı İşbirliğini Vurguladı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere'ye, merkezinde Birleşmiş Milletlerin (BM) olduğu çok taraflı uluslararası sistemi ve kurallara dayalı serbest ticareti birlikte koruma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, uluslararası ortamın giderek karmaşık ve kırılgan bir hal aldığını, bu koşullarda Çin- İngiltere ilişkilerinin ilerletilmediği takdirde boşluğa düşeceğini belirtti.

Çin ve İngiltere'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan iki güç olarak dünya barışı, istikrarı ve kalkınması konusunda sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Vang, Çin'in küresel sorunlara yanıt vermek ve dünya barışı ile kalkınmasını destelemek üzere İngiltere ile birlikte çaba göstermeye hazır olduğunu vurguladı.

Vang, Çin'in BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini, uluslararası sistemdeki hakim rolünü benimsediğini, küresel serbest ticareti ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını desteklediğini vurgulayarak, İngiltere'nin de bu konularda tutumunun Çin'e koşut olduğunu, iki ülkenin stratejik işbirliğinin derinleştirilmesinin bu bağlamda anlamlı olacağını ifade etti.

İki ülkenin farklı tarihi ve kültürel kökenleri olduğunu, bu yüzden aralarında farklılıklar olmasının normal karşılanması gerektiğini dile getiren Vang, zaman zaman ortaya çıkan çatlak seslerin ve anlaşmazlıkların, sağduyulu ve itidalle ele alınması, ilişkilerin ana tonunun muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İngiliz Bakan Cooper da, İngiltere'nin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini, üst düzey temasları artırarak güvenlik, kalkınma ve çevre alanlarında işbirliğini genişletmeyi istediğini belirtti.

Cooper, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan iki ülkenin, çok taraflılığın destekçileri olarak aralarındaki stratejik iletişimi sürdürerek, iklim değişikliği, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin, serbest ticaretin, çok taraflı sistemin korunması gibi küresel sınamalara birlikte yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.