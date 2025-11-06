Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere ile Çok Taraflı İşbirliğini Vurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere'ye çok taraflı uluslararası sistemi koruma çağrısında bulunarak, iki ülkenin dünya barışı ve kalkınma konusundaki sorumluluklarına dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere'ye, merkezinde Birleşmiş Milletlerin (BM) olduğu çok taraflı uluslararası sistemi ve kurallara dayalı serbest ticareti birlikte koruma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, uluslararası ortamın giderek karmaşık ve kırılgan bir hal aldığını, bu koşullarda Çin- İngiltere ilişkilerinin ilerletilmediği takdirde boşluğa düşeceğini belirtti.

Çin ve İngiltere'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan iki güç olarak dünya barışı, istikrarı ve kalkınması konusunda sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Vang, Çin'in küresel sorunlara yanıt vermek ve dünya barışı ile kalkınmasını destelemek üzere İngiltere ile birlikte çaba göstermeye hazır olduğunu vurguladı.

Vang, Çin'in BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini, uluslararası sistemdeki hakim rolünü benimsediğini, küresel serbest ticareti ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını desteklediğini vurgulayarak, İngiltere'nin de bu konularda tutumunun Çin'e koşut olduğunu, iki ülkenin stratejik işbirliğinin derinleştirilmesinin bu bağlamda anlamlı olacağını ifade etti.

İki ülkenin farklı tarihi ve kültürel kökenleri olduğunu, bu yüzden aralarında farklılıklar olmasının normal karşılanması gerektiğini dile getiren Vang, zaman zaman ortaya çıkan çatlak seslerin ve anlaşmazlıkların, sağduyulu ve itidalle ele alınması, ilişkilerin ana tonunun muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İngiliz Bakan Cooper da, İngiltere'nin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini, üst düzey temasları artırarak güvenlik, kalkınma ve çevre alanlarında işbirliğini genişletmeyi istediğini belirtti.

Cooper, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan iki ülkenin, çok taraflılığın destekçileri olarak aralarındaki stratejik iletişimi sürdürerek, iklim değişikliği, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin, serbest ticaretin, çok taraflı sistemin korunması gibi küresel sınamalara birlikte yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Sadece 13 kişide görüldü! Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi

Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Festivalde sucuk ekmek yediler, bin pişman oldular

Sucuk festivalinde büyük şok! Katıldıklarına bin pişman oldular
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Kocaelispor'a 7 futbol sahalı devasa yeni tesis: İlk kazık vuruldu

Süper Lig ekibine devasa bir yeni tesis: İlk kazık vuruldu
Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
Mourinho'nun hakemlerle derbi bitmiyor! Yenilgi sonrası ateş püskürdü

Hakemlerle derbi bitmiyor
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Galatasaray'ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı

Galatasaray'ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.