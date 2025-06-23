Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den ABD'ye Eleştiri

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarla, anlaşmazlıkların güç kullanımıyla çözülebileceği mesajını verdiğini ve bunun ciddi sonuçları olabilecek yanlış bir emsal oluşturduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısıyla anlaşmazlıkların müzakere yerine güç yoluyla çözülebileceği mesajını verdiği, ciddi sonuçları olabilecek yanlış bir emsal oluşturduğu uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, Çin'i ziyaret eden eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Pekin'de yaptığı görüşmede, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi.

İsrail-İran anlaşmazlığında ülkeler arasındaki farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizen Vang, İsrail'in "gelecekteki olası tehditleri" öne sürerek İran'a "önleyici saldırılar" düzenlediğini ve ardından ABD askeri uçaklarının, İran'ın Uluslararası Atom Enerji Ajansının denetimi altındaki nükleer tesislerini bombaladığını belirtti.

Çinli Bakan, "ABD, dünyaya anlaşmazlıkların müzakere yerine güç kullanımı yoluyla çözülebileceğine dair yanlış bir mesaj veriyor, ciddi sonuçları olabilecek yanlış bir emsal oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Barışı savunmanın güç gerektirdiğini ancak gücün her zaman zorunlu olarak gerçek barışı getirmeyeceğini vurgulayan Vang, "Çatışmanın tüm tarafları gerilimi düşürecek tedbirler almalı, diyalog ve müzakere yoluyla siyasi çözüm yoluna dönmeli ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisini teşvik etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Blair de İngiltere'nin, İsrail-İran gerilimden son derece endişeli olduğunu, diyalog ve diplomatik araçlarla müzakere doğrultusuna dönülerek bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın en kısa süre sağlanması çağrısı yaptığını kaydetti.

Açıklamada, Vang ve Blair'in Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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