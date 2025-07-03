Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den AB'ye Sert Uyarı

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesi, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a ülkesinin Rusya'nın Ukrayna ile savaşı kaybetmesini "göze alamayacağını" söylediğini iddia etti.

SCMP'nin haberinde, Vang'ın, Kallas'a Pekin'in Rusya'nın Ukrayna ile savaşı kaybetmesini "göze alamayacağını çünkü ABD'nin tüm dikkatini kendilerine çevirmesinden korktuğunu" söylediği öne sürüldü.

İsmi verilmeyen AB yetkililerinin Vang'ın sözleri karşısında şaşkınlığa uğradığı belirtilen haberde, Vang'ın Çin'in Rusya'yı maddi ya da askeri olarak desteklemediğini, böyle bir destek sağlamış olsa "çatışmanın çoktan sona ermiş olacağını" söylediği belirtildi.

Haberde, Vang'ın Kallas'a "tarih dersi" verdiği aktarılırken, konuya ilişkin bilgi sahibi iki yetkilinin bu konuşmanın bir bölümünün Çin'in ABD'nin "yakında tüm dikkatini doğuya çevireceğine olan inancına" odaklandığını aktardığı ileri sürüldü.

Kaynakların Vang'ın Kallas'a iki günlük zirvenin kısaltılabileceğini ifade ettiği belirtilen haberde, Vang'ın AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle iki Çin bankasını kara listeye alması halinde misilleme yapacaklarını söylediği öne sürüldü.

Vang ve Kallas, 13. Stratejik Diyalog toplantısı için bir araya gelerek ayın ilerleyen günlerinde yapılacak zirve için hazırlıkları ele almıştı.