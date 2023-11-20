Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve...
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Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı"
Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı"
Kaynak: AA / Güncel