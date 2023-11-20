Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı"

Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı"

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Gazze Dış Politika Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

title