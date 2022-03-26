Çin Dışişleri Bakanı Vang, Nepal'i ziyaret etti - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanı Vang, Nepal'i ziyaret etti

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin Dışişleri Bakanı Vang, Nepal'i ziyaret etti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Asya ülkesi Nepal'i ziyaretinde mevkidaşı Narayan Khadga ve Başbakan Sher Bahadur Deuba ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Asya ülkesi Nepal'i ziyaretinde mevkidaşı Narayan Khadga ve Başbakan Sher Bahadur Deuba ile görüştü.

Vang ve Khadga, iki ülke arasında demir yolu ve elektrik şebeke hattı kurulması için fizibilite çalışması yapılmasına yönelik iki anlaşma imzaladı.

Vang, Nepal'e 4 milyon doz daha Kovid-19 aşısı bağışlayacaklarını açıkladı.

Çinli Bakan'ın ziyareti, Nepal hükümetinin şubatta ABD tartışmalı hibe anlaşmasını onaylamasının ardından geldi.

Nepal'e enerji ve ulaştırma altyapısı alanındaki yatırımlar için 500 milyon dolar hibe edilmesini öngören anlaşma 2017'de imzalanmış, fakat şubatta mecliste onaylanması öncesinde sokak protestolarına neden olmuştu.

Protestolara iktidar koalisyonunun ortağı olan, Çin çizgisindeki iki Komünist Parti de destek vermişti.

Pekin yönetimi, Himalayalar'daki kritik sınır bölgesinde komşu olduğu Nepal ile iyi ilişkiler kurmaya özen gösteriyor. Çin, Nepal'in en büyük maddi destekçilerinden biri konumunda bulunuyor.

Son yıllarda yardımlar için Çin devlet bankaları tarafından verilen krediler nedeniyle borç yükünün artması ülke içinde eleştirilere sebep olmuştu.

ABD'nin "Milenyumun Zorluklarına Karşı İşbirliği" adını verdiği yardım anlaşmasının hibe niteliğinde olması, "Washington'ın Pekin ile jeopolitik güç mücadelesindeki hamlesi" olarak yorumlanmıştı.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Nepal, Güncel, Haberler

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