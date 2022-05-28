Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kiribati ve Samoa'yı ziyaret etti - Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pasifik ada ülkeleri turunda Solomon Adaları'nın ardından Kiribati ve Samoa'yı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, ziyaretinde Kiribati Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı Taneti Maamau ve Devlet Başkanı Yardımcısı Teuea Toatu ile bir araya geldi.

Vang, görüşmede Çin'in gelişmekte olan ülkeler ile dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğini, özellikle küçük ve orta ölçekli ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve insanlarının yaşam kalitesinin geliştirilmesini desteklediğini vurguladı.

Çin ile Kiribati arasındaki iş birliğinin "Güney-Güney iş birliği" olduğunu, gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışmayı ve ortak çıkarların korunmasını amaçladığına işaret eden Vang, "Çin, Kiribati'nin 20 Yıllık Kalkınma Vizyonu'nu destekliyor, iki ülkenin kalkınma hedefleri arasında sinerjiyi güçlendirmeye hazır. Çin, Kiribati'nin deniz kaynaklarının korunmasını ve kalkınma yararına kullanılmasını, ortaklaşa yaşam ve refahın geliştirilmesini destekliyor." dedi.

Görüşmede tarafların ekonomi, teknoloji, iklim değişikliğine karşı alınacak tedbirler ve diğer konularda anlaşmalar imzaladığı bildirildi.

Çin'in açıklamasında anlaşmaların detaylarına dair bilgi verilmezken zengin balık rezervlerine sahip ada ülkesi ile bu alandaki iş birliğinin sonuçlarına işaret ediliyor.

Kiribati, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Phoenix Adaları Koruma Bölgesi'nde 2015 yılında getirilen avlanma yasağını kaldırmayı planladığını bildirmişti.

Halihazırda bölge çevresinde balıkçılık faaliyeti yoğun olan Çin'in devreye girmesinin balık stokunu etkileyeceğine dair endişeler dile getiriliyor.

Üçüncü durağı Samoa oldu

Ziyaretlerinin üçüncü ayağında da Samoa'ya uğrayan Çinli Bakan, Samoa Devlet Başkanı Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi ve Başbakan ve Dışişleri Bakanı Afioga Fiame Naomi Mataafa ile görüştü.

Samoa hükümetinden yapılan açıklamada tarafların ekonomik ve teknik alanda iş birliği anlaşması imzaladığı, sanat ve kültür merkezi ile Samoa-Çin Dostluk Parkı'nın açıldığı, ayrıca Çin'in, Samoa Polis Teşkilatı için parmak izi laboratuvarı kurması amacıyla anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Çin Dışişleri de yaptığı açıklamada, Vang'ın Samoalı yetkililerle görüşmelerinde Çin'in gelişmekte olan ülkelerle ve Pasifik ada ülkeleriyle iş birliğinin üçüncü tarafları hedef almadığı, imtiyaz arayışında olmadıklarını, başkalarıyla rekabet etmediklerini ve başta Avustralya ile Yeni Zelanda gibi bölge ülkelerinin isteklerini önemseyen tüm ülkelerle üçlü iş birliğine açık oldukları mesajını verdi.

ABD etkisine karşı Güney Pasifik'te zemin arayışı

Çinli Bakan, 8 ülkeyi kapsayan 10 günlük Pasifik ada ülkeleri turunda Solomon Adaları, Kiribati ve Samoa'nın ardından Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'u ziyaret edecek.

Vang, ziyarette Pasifik ada ülkeleri ile "Ortak Kalkınma Vizyonu" adını verdiği kapsamlı iş birliği ve beş yıllık eylem planına imza atmayı planlıyor.

Potansiyel serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Çin, bölge ülkeleri ile balıkçılık, internet altyapısı ve Konfüçyüs Enstitüleri ile kültürel iş birliğini arttırmayı hedefliyor.

ABD'nin İngiltere ve Avustralya ile AUKUS ve Japonya, Hindistan ve Avustralya ile Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) gibi ittifak girişimlerinde bulunması, Çin'in Pasifik'teki ekonomik etkisini dengelemek amacıyla Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesini (IPEF) önerisi ortaya atmasına karşı Pekin yönetiminin Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirerek bölgede zemin kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Çin'in Pasifik ada ülkeleri ile detaylarının şeffaf şekilde paylaşılmayan anlaşmalar yapmasından duydukları endişelerini ifade etmişti.