Çin Dışişleri Bakanı Vang, Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüşmek için Hindistan'a geldi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan ziyaretinin ardından Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldi.

Indianexpress'in haberine göre, Vang'ın uçağı akşam saatlerinde Yeni Delhi'ye iniş yaptı.

Vang'ın Hindistan ziyaretine dair bilgi paylaşılmazken, Çinli Bakan'ın Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Dova ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret, gerçekleşmesi halinde, 2020'deki sınır çatışmasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey doğrudan temas olacak.

Öte yandan ziyaretin gergin olan iki ülke ilişkilerinin ivme kazanabilmesi için işaret fişeği olabileceği iddia ediliyor.

Vang, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 22-23 Mart'ta düzenlenen İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmış buradan da Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Çinli Bakan, burada Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ve geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüşmüştü.

Çin-Hindistan arasında 2020'deki Ladakh çatışması

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

Taraflar, 13 Mart 2022'de, ihtilaflı sınır hattında gerilimi düşürmek üzere 22 aydır sürdürülen görüşmelerde, Haziran 2020'de çatışmaların yaşandığı sınırın batı bölümünde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için geçici uzlaşma sağlamıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.