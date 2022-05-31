Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Pekin'e karşı izlediği stratejinin iki büyük gücü cepheleşmeye götürdüğü, bunun tüm dünyayı bölünmeye ve kargaşaya sürükleme riski taşıdığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Pekin'e karşı izlediği stratejinin iki büyük gücü cepheleşmeye götürdüğü, bunun tüm dünyayı bölünmeye ve kargaşaya sürükleme riski taşıdığını belirtti.

Vang, Çin Halkı Dış İlişkiler Enstitüsünün çevrim içi düzenlediği "Kissenger ve Çin-ABD İlişkileri" panelinde konuştu.

ABD ve Çin'in ortak sorumluluğunun, daha bağlantılı, farklılıklara saygı gösterilen, ortak güvenliğe dayalı bir dünyanın yaratılması olduğunu ifade eden Vang, "Eğer ABD, iki ülke arasındaki ilişkileri büyük güç çatışması olarak tanımlamayı ve siyasi hedeflerini sıfır-toplamlı oyun anlayışına göre tasarlamayı sürdürürse, bu, iki ülkeyi cepheleşmeye, dünyayı da bölünme ve kargaşaya sürükleyecek." dedi.

Vang, soğuk savaş mantığının terk edilmesini isteyerek, "Çin-ABD ilişkileri daha kötüye gidemez." diye konuştu.

Panelin onur konuğu olan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissenger da teknolojik ilerlemelerin iki ülke arasında çatışma riskini artırdığını, Çin ve ABD liderlerinin bir arada yaşama anlayışı doğrultusunda özel sorumluluk yüklenmesi gerektiğini kaydetti.

AA / Emre Aytekin - Güncel

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