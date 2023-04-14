Çin Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum Afganistan Konusuna Kapsamlı Yaklaşmalı

SEMERKANT, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, uluslararası toplumun, Afganistan konusuna kapsamlı, dengeli ve nesnel şekilde yaklaşması gerektiğini söyledi.

SEMERKANT, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, uluslararası toplumun, Afganistan konusuna kapsamlı, dengeli ve nesnel şekilde yaklaşması gerektiğini söyledi.

Qin, Perşembe günü Çin, Rusya, Pakistan ve İran dışişleri bakanları arasındaki ikinci gayri resmi toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da kadınların Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarında çalışmasının Afgan yetkililer tarafından yasaklanması konusunda Çin'in görüşüne ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Qin, BM kuruluşlarının, çeşitli ülkelerin Afganistan'a yönelik pozisyonlarının koordine edilmesinde ve Afganistan'a yönelik uluslararası desteğin teşvik edilmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Bakan, Çin'in ve Afganistan'ın diğer dost komşularının, Afgan tarafının son dönemdeki politika ve önlemleri ile bunların ülkedeki kadınların temel hak ve çıkarları, insani durum ve uluslararası işbirliği üzerindeki olası etkileri konusunda endişelendiğini söyledi.

Qin, Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesinden bu yana, birçok kez kadınların hak ve çıkarlarına saygı duyma ve bu hak ve çıkarları koruma gereğini vurguladıklarını hatırlattı.

Qin, "Bu politikaların uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Taliban'ın uluslararası toplumun endişelerini dikkate almasını ve ilgili taraflarla dostane istişareler yoluyla söz konusu sorunları çözmesini umuyoruz" dedi.

Bakan, kadınların hak ve çıkarları konusunun, son derece önemli olduğunu ancak Afganistan'ın bütün sorunun sadece bu olmadığını ve bunun Afganistan'ın sorunlarının temeli ya da ana nedeni olmadığını vurguladı.

"Bu sorunu görmezlikten gelmemeli ve yok saymamalıyız" diyen Qin, "Uluslararası toplum, Afganistan konusuna kapsamlı, dengeli ve nesnel şekilde yaklaşmalı" diye ekledi.

Bakan, Afgan nüfusunun üçte ikisinin halen açlık çektiğini ve halkın, terör tehdidi ve dış müdahale gölgesi altında yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Qin, "Afganistan konusu, kapsamlı ve sistematik bir çözüme ihtiyaç duyuyor. Kadınların hak ve çıkarlarının temelden korunması ancak toplumun istikrarlı olması, güvenliğin kontrol altında olması ve ekonominin gelişmesiyle mümkün olabilir" dedi.

Qin, Çin'in, uluslararası toplumun, Afganistan'a ekonomisini geliştirme ve halkının geçimini iyileştirme konusunda yardım etmeye devam etmesi, insani ve kalkınma yardımı sağlamayı sürdürmesi ve diyalog ve iletişim yoluyla Afganistan'ın ılımlı ve istikrarlı yönetimini teşvik etmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

Bakan, bu yolla kadınlar, çocuklar ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere Afgan halkının temel hak ve çıkarlarının etkin şekilde korunabileceğini sözlerine ekledi.