Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Durumla İlgili Ülkesinin Endişelerini Açıkladı

BALİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Endonezya'nın turizm adası Bali'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Ukrayna sorunuyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili üç endişesini açıkladı.

Bakan, Çin'in ilk olarak Soğuk Savaş düşüncesinin körüklenmesi, blok cepheleşmeye yönelik beklenti yaratılması ve "yeni bir Soğuk Savaş'ın" çıkarılmasına yönelik faaliyetlere karşı olduğunu söyledi. Wang, karmaşık ve ciddi zorluklar karşısında dünyanın, bölünmeden çok birlik olmaya değer verdiğini ve ihtiyaç duyulan şeyin ise çatışma yerine diyalog olduğunu belirtti. Bakan, Çin'in her zaman tarihin doğru tarafında yer alacağını ve barış görüşmelerini destekleyeceğini vurguladı. Wang ikinci olarak ise Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan çifte standart uygulamalarına karşı olduklarını ifade etti. Bakan, bazı ülkelerin Ukrayna konusunda egemenlik ilkesini vurgularken, Taiwan meselesine gelince Çin'in egemenliği ve tek Çin ilkesine meydan okumaya devam ettiklerini ve hatta Taiwan Boğazı'nda çifte standart olarak kasıtlı şekilde gerginlik çıkardıklarını belirtti.

Wang, ülkesinin Ukrayna krizini Taiwan meselesiyle bir tutacak her türlü girişimi reddettiğini bildirerek, Çin'in temel çıkarlarını sağlam şekilde savunacağını kaydetti. Bakan üçüncü olarak, Çin'in, diğer ülkelerin meşru kalkınma hakkını tehlikeye atan her türlü eyleme karşı olduğunu söyledi. Bazı ülkelerin, Ukrayna krizini Çin ve diğer ülkelere yönelik ne meşru ne de yasal olan tek taraflı yaptırımları kötüye kullanmak için bahane olarak kullandığını söyleyen Wang, bu gibi eylemlerin devletler arası normal temasları tehlikeye attığını, uluslararası ticaretin geçerli kurallarını ihlal ettiğini ve Ukrayna krizini daha da karmaşık hale getirerek, gerginliğe yol açtığını belirtti. Wang, bütün tarafların bu gibi eylemlere karşı birlikte direnmesi, ayrıca açık, adil ve ayrımcılık karşıtı uluslararası bir işbirliği ortamı kurmak için çaba göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel