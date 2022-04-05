Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna'da Tüm İçtenliğimizle Barış İstiyoruz

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Wang açıklamayı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı. Kuleba görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki durum hakkında Wang'a bilgi verdi. Bakan, Çin'in "Barış İçinde Birarada Yaşama" ilkesinin beş prensibini savunan ve barışın korunmasında kilit ve aktif rol oynayan büyük bir ülke olduğunu belirtti. Ukrayna'nın Çin ile iletişimi sürdürmek istediğinin altını çizen Kuleba, Çin'in ülkesinde ateşkes sağlanmasında önemli rol oynamaya devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Ukrayna hükümeti ve toplumun tüm kesimlerinin, Çinli vatandaşların Ukrayna'dan güvenli şekilde tahliye edilmeleri için gösterdikleri yardım çabalarından duyduğu minnettarlığı dile getiren Wang, Çin liderleri ve hükümetinin, yurtdışındaki tüm Çin vatandaşlarının güvenliğine büyük değer verdiğini vurguladı. Wang, Ukrayna'nın ülkede kalan Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için aktif ve etkili tedbirler almaya devam etmesini umduğunu söyledi. Kuleba da buna karşılık, ülkesinin bu konuda elinden gelen her türlü çabayı göstereceğine söz verdi.

Çin'in Ukrayna meselesinde diyalog ve barış görüşmelerini destekleme çerçevesinde tutum izlediğini belirten Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin'in tutumunu birden fazla vesileyle kapsamlı şekilde açıkladığını ve bunun, mevcut sorunlarla başa çıkılmasında önemli bir rehberlik sağladığını belirtti. Wang, barışı korumak ve savaşa karşı çıkmak temelindeki bu tutumun, Çin'in tarihi ve kültürel geleneğinin yanı sıra tutarlı dış politikasının da bir parçası olduğunu hatırlattı. Ukrayna meselesinde Çin'in ne jeopolitik çıkarlar gözettiğini, ne kılını kıpırdatmadan gelişmeleri güvenli bir mesafeden izlediğini, ne de yangına körükle gittiğini söyleyen Wang, Çin'in istediği tek şeyin Ukrayna'da barış olduğunu vurguladı.

Çin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını belirten Wang, müzakereler ne kadar zorlu da olsa, taraflar arasındaki farklılıklar ne kadar çok olsa, barış görüşmelerinin genel istikametinin, ateşkes ve nihai barış sağlanması yönünde olması gerektiğini belirtti. İhtilafın eninde sonunda sona ereceğini belirten Wang, önemli olanın geçmişte yaşanan acıların düşünülmesi ve Avrupa'da sürdürülebilir güvenliğin korunması olduğunu söyledi. Çin'in bölünmez güvenlik ilkesine bağlı kalınması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisinin eşit temelde diyalog üzerine inşa edilmesi gerektiğine inandığını belirten Wang, nesnel ve tarafsız konumuyla Çin'in kendi usulüyle yapıcı rol oynamaya devam etmeye istekli olduğunu ifade etti.

Wang, Ukrayna'nın ülke halkının temel çıkarlarına uygun seçimler yapabileceğine inandığını belirtti. Çin'in görüşlerine katıldığını belirten Kuleba ise Çin'in insani yardımlarına yönelik minnettarlığını dile getirdi. Kuleba, kalıcı çözüm bulmak için Rusya ile barış görüşmelerini sürdürmeye bağlı kalacak olan Ukrayna'nın, Avrupa'nın kapısı olmaya istekli olduğunu bildirdi. Wang, bu kapının Avrupa'da barışa, Ukrayna'da kalkınmaya ve Çin ile Avrupa arasında işbirliğine yol açmasını umduğunu belirtti.

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Xinhua / Güncel