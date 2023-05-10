Çin Dışişleri Bakanı: Tek Taraflı Yaptırımlara Kesinlikle Karşıyız

BERLİN, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, konuk olarak bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de, Çin'in tek taraflı yaptırımlara kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

BERLİN, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, konuk olarak bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de, Çin'in tek taraflı yaptırımlara kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Qin söz konusu açıklamayı, Salı günü Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya ile işbirliği yapıldığı iddiasıyla Çin firmalarına yönelik olası yaptırımlarına dair bir soru üzerine yaptı.

Bakan, Çin'in Ukrayna krizinde yer alan taraflara silah satmadığını, çift kullanımlı malların ihracatını ise ihtiyatlı şekilde, yasalara ve yönetmeliklere uygun yürüttüğünü söyledi.

Qin, Çin ve Rus şirketleri arasındaki normal alışveriş ve işbirliğinin bundan etkilenmemesi gerektiğini kaydetti.

Herhangi bir ülkenin kendi yasalarına dayanarak diğer ülkelere yönelik sınırları aşan yargılama ve tek taraflı yaptırımlar benimsemesine Çin'in kesinlikle karşı olduğunu vurgulayan Qin, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı'nın, Alman, Fransız ve Norveçli mevkidaşlarının davetlisi olarak 8 Mayıs'ta başladığı ve Almanya, Fransa ve Norveç'i kapsayan temasları 12 Mayıs'ta sona erecek.