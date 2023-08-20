Çin Dışişleri Bakanı: Tayland ile Çeşitli Alanlarda İşbirliğini Geliştirmek İstiyoruz

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Beijing'de konuk Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Beijing'de konuk Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, ikili ilişkilerin gelişiminin uluslararası konjonktür veya Tayland'ın iç işlerindeki değişikliklerden etkilenmeyeceğini belirterek, Tayland'ın istikrar ve sürdürülebilir kalkınmasını devam ettireceğine olan inancını dile getirdi.

Çin'in Tayland ile çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirten Wang, Çin-Tayland ile Çin-Laos-Tayland demiryolu bağlantı hatlarının inşasının hızlandırılması ve telekom dolandırıcılığı da dahil olmak üzere sınır ötesi suç faaliyetlerine yönelik harekete geçilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Wang ayrıca, Çin'in ASEAN topluluğunun inşasını, ASEAN'ın merkezi konumunu ve ekonomik büyüme merkezi inşa etmeye yönelik ortak çabaları desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin istişareleri hızlandırmak, etkili ve sağlam bölgesel kuralların en kısa sürede oluşturulması için çaba sarf etmek ve Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek için ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Bakan ayrıca bölge ülkelerinin, bölge dışındaki güçlerin bloklar arası çatışmaları kışkırtmasına ve zor kazanılan barış ve istikrara zarar verecek Soğuk Savaş zihniyetini teşvik etmesine karşı da dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Don Pramudwinai ise artan uluslararası ve bölgesel belirsizlik ortamında Tayland'ın Çin ile diyalog ve ticareti daha da güçlendirmeye, çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, Çin-Laos-Tayland demiryolu hattının inşasını teşvik etmeye ve ortak kalkınma için çalışmaya istekli olduğunu söyledi.