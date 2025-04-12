Çin Dışişleri Bakanı, Tayland Prensesi ile Görüşerek Dostluk Vurgusu Yaptı

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Tayland Prensesi Maha Chakri Sirindhorn ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını Kral Maha Vajiralongkorn'a ileterek Tayland'da meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kaybı nedeniyle taziyelerini sundu.

Prenses Sirindhorn'un "Çin halkının yakın bir dostu ve Çin-Tayland dostluğunun önemli bir elçisi" olduğunu vurgulayan Wang, Çin'i 55 kez ziyaret eden Sirindhorn'un Çin'in reform ve dışa açılma sürecindeki başarılarına bizzat tanıklık ettiğini ve bu deneyimleri Tayland halkına aktararak iki ülke arasındaki etkileşimin güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümünün, gelecekteki altın 50 yılın temelini atacak ve iki halka daha fazla refah getirecek önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Wang, Tayland'la bu süreçte yakın işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Sirindhorn ise Tayland kraliyet ailesinin Çin ile olan dostluğa büyük önem verdiğini ve Çin'le tarım, teknoloji ve kültür alanlarındaki pragmatik işbirliğinden fayda sağlayan Tayland'ın Tayland-Çin dostluğunun derinlemesine gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu ifade etti.