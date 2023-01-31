Çin Dışişleri Bakanı, Suudi Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Pazartesi günü Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında Qin, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yakın zamanda gerçekleştirilen 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ndeki varlığının ve Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaretinin tam bir başarı kaydettiğini ve bunun Çin- Suudi Arabistan, Çin-KİK ve Çin-Arap ilişkileri tarihinde yeni bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı, Çin'in zirvelerin sonuçlarını uygulamak ve ilişkilerini yeni seviyelere taşımak için Suudi Arabistan ile çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Qin Çin'in, Suudi Arabistan'ın Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konulardaki tutarlı ve sağlam desteğini son derece takdir ettiğini, içişlerine müdahale etmeme ilkesi gibi uluslararası ilişkilerin diğer temel normlarını sürdürmek için Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Qin, iki tarafın ekonomi, ticaret, enerji, altyapı, yatırım, finans ve yüksek teknoloji gibi alanlarda işbirliğini daha da genişletmesi, iletişim ve koordinasyonu artırması, yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu oluşturmak için her türlü çabayı göstermesi, Çin-KİK stratejik ortaklığını sürekli olarak güçlendirmesi ve mümkün olan en kısa sürede bir Çin-KİK serbest ticaret bölgesi inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Qin, Çin'in bölgesel ve uluslararası ilişkilerde Suudi Arabistan ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa teşvik etmeye ve ileri gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını daha iyi korumaya hazır olduğunu belirtti.

Prens Faysal da, Suudi Arabistan'ın Çin ile ilişkilerini dış ilişkilerinin önemli bir mihenk taşı olarak gördüğünü ve zirvelerin sonuçlarını uygulamak, ortak eylemlerde bulunmak, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek, Suudi Arabistan ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesini teşvik etmek ve iki ülkenin ortak çıkarlarını korumak için Çin ile çalışmaya istekli olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan'ın tek Çin ilkesine tamamen bağlı olduğunu ve insan hakları meselelerinin siyasallaştırılmasına kesin olarak karşı çıktığının altını çizen Faysal, ülkesinin Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini ortaklaşa sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.