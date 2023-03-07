Çin Dışişleri Bakanı: Sınırlama ve Baskılama Çin'in Canlanmasını Durdurmayacak

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu sırasında Çin'in dış politikası ve dış ilişkileri hakkında düzenlenen bir basın toplantısına katılıyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Yuguo/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'i sınırlama ve baskılamanın ABD'yi yüceltmeyeceğini ve Çin'in canlanmasını durduramayacağını söyledi.

Qin, Salı günü Çin'in ulusal yasama organının devam eden yıllık oturumu sırasında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Çin politikasının rasyonel ve doğru yoldan tamamen saptığını belirtti.

Qin, "ABD, Çin ile rekabette üstünlük sağlamaya çalıştığını ancak çatışma peşinde olmadığını iddia ediyor. Ancak gerçekte, onun sözde 'rekabet'i, Çin'i her bakımdan sınırlamak ve baskılamak ve iki ülkeyi sıfır toplamlı bir oyunda kilitlemek anlamına geliyor" dedi.

Çin ve ABD'yi olimpik bir müsabakada yarışan iki sporcuya benzeten Qin, sporculardan birinin elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmak yerine her zaman diğerini düşürmeye ve hatta yaralamaya çalışmasının adil bir rekabet değil, kötü niyetli bir karşılaşma ve faul olduğunu söyledi.

Qin, ABD'nin "bariyerler kurma" ve "çatışma aramama" söyleminin, Çin'in karalandığında veya saldırıya uğradığında sözle veya eylemle yanıt vermemesi gerektiği anlamına geldiğini, bunun da imkansız olduğunu ifade etti.

Qin, "ABD frene basmaz ve yanlış yolda hızlanmaya devam ederse, hiçbir bariyer raydan çıkmayı engelleyemez ve o durumda kesinlikle çatışma ve cepheleşme olacaktır" dedi.

Qin, "Çin, iki halkın temel çıkarları ve hatta insanlığın geleceği söz konusu olan pervasız bir kumar anlamına gelen bu tür rekabete kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Qin, "ABD kendisini yeniden yüceltme hırsına sahipse, diğer ülkelerin gelişimini de içerecek şekilde daha geniş düşünmelidir" dedi.