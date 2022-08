Çin Dışişleri Bakanı, Şilili Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Şilili mevkidaşı Antonia Urrejola'nın talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Wang, Çin- Şili ilişkilerinin, uluslararası iniş çıkışlarda ve hükümetlerin değişimlerinde sınavları aştığını, Çin'in Latin Amerika ülkeleriyle olan ilişkilerinde uzun süredir ön planda olduğunu ve birçok kez "bir numara" rekoru kırdığını, bu nedenle özellikle takdiri hak ettiğini söyledi. Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in stratejik iletişimi sürdürdüklerini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yön verdiklerini kaydetti. Wang şöyle dedi: Çin, Şili'nin Çin ile ilişkilerine en üst düzey diplomatik öncelik vermesini takdir ediyor ve Çin-Şili ilişkilerinin öncü ve istikrarlı avantajlarına tam anlamıyla sahip çıkmak ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da yüksek seviyelere taşımak için Şili tarafı ile ortak çaba göstermeye isteklidir.

Wang, hem Çin hem de Şili'nin çok taraflılığı desteklemeye ve uygulamaya kararlı olduğunu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini savunduğunu söyledi. Wang, ilk olarak, özünde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukuk tarafından desteklenen uluslararası düzeni korumak gerektiğini belirtti. Wang şöyle dedi: Küresel zorluklarla başa çıkmak ve insanlığın barış ve kalkınma davasını ilerletmek amacıyla uluslararası sinerji oluşturmak için BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini korumak, özellikle tüm ülkelerin egemenliğine saygı göstermek, diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleye karşı çıkmak, küresel yönetişimi sürekli olarak güçlendirmek ve iyileştirmek, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamak gerekir. Urrejola ise Şili'nin Güney Amerika'da Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ve serbest ticaret anlaşması imzalayan ilk ülke olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Urrejola, Çin'in, Şili'nin yalnızca en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pazarı değil, aynı zamanda geniş bir işbirliği yürüttüğü kapsamlı stratejik ortağı olduğunu ifade etti. Urrejola, Şili'nin her zaman tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve bunun, Şili-Çin ilişkileri için önemli bir siyasi temel olduğunu belirtti.

Urrejola, mevcut durumda, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı gösterilmesinin ve çok taraflılığın desteklenmesinin özel bir önem taşıdığını belirterek Şili'nin, Xi tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni memnuniyetle karşıladığını ve Çin'in Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na katılmasını desteklediğini ifade etti. Her iki taraf, üst düzey alışverişleri sürdürme, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etme; yeşil bir İpek Yolu, dijital bir İpek Yolu ve sağlıklı bir İpek Yolu'nu ortaklaşa inşa etmek için bir mihenk taşı oluşturma; hizmet ticareti, dijital ekonomi, akıllı şehir, 5G ve temiz enerjide yeni işbirliği potansiyelini genişletme konusunda anlaşmaya vardı. Her iki taraf da ülkelerin ticari işbirliğindeki başarılardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve her iki ülkeden şirketlerin diğer ülkeye yatırım yapmaları için sağlam bir iş ortamı sağlamak amacıyla özünde Dünya Ticaret Örgütü bulunan çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa koruma konusunda anlaştılar. İki taraf, pandemiye karşı işbirliğini sürdürmeye, ortaklaşa aşı üretmeye ve ilaç araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılmaya devam edecek. Urrejola, Çin'in aşı yardımından ve Şili'deki yerel aşı üretimini hızlandırmak için sağlanan yardımdan övgüyle bahsetti. İki taraf, video bağlantısı aracılığıyla insan hakları konusunda yeni bir dizi görüşme yapacak. Wang ise Çin'in tüm ülkelerle eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde insan hakları üzerine diyalog yürütmeye ve uluslararası insan hakları davasının sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ilerletmek için Şili ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.