Çin Dışişleri Bakanı: Şiddetlenen Filistin-İsrail Çatışmasından ve Gerilimin Artmasından Son Derece Kaygılıyız

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Qin, Çin'in yakın zamanda şiddetlenen Filistin- İsrail çatışmasından ve gerilimin artmasından son derece endişe duyduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni durumu sakinleştirmek üzere istişarelerde bulunmaya ve uluslararası toplumla yakın şekilde iletişime geçmeye çağırdığını söyledi.

Qin, Çin'in ilgili BM kararlarını ihlal eden açıklama ve eylemleri güçlü şekilde kınadığını, Filistin ve İsrail arasında en kısa sürede "iki devletli çözüm" temelinde barış görüşmelerinin yeniden başlamasını desteklediğini ve bu bağlamda aktif bir rol oynamaya istekli olduğunu belirtti.

El-Maliki ise Çin'in Filistin sorununa yönelik net duruşunu son derece takdir ettiğini, Filistinlilerin ulusal olarak kendi kaderlerini tayin etme hakkını ve bağımsız devlet olmasını desteklediği için Çin'e teşekkür ettiğini ve Çin'in sergilediği tüm çabalardan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin eski haline getirilmesini destekleyen Çin'den övgüyle bahseden Filistinli bakan, bu çabaların Çin'in sorumluluk sahibi önde gelen bir ülke olarak rolünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

Çin'in her zaman Ortadoğu ülkelerinin stratejik özerkliğini desteklediğini ve bu ülkelere kendi geleceklerini kendi ellerinde tutma konusunda destek verdiğini vurgulayan Qin, Çin'in Ortadoğu'da barış ve istikrara katkıda bulunmayı sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

İki taraf, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşma hususlarını uygulama, çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etme ve iki ülke arasındaki geleneksel dostane ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarma konusunda mutabakata vardı.

Filistin tarafı, tek Çin ilkesini güçlü şekilde desteklediğini ve dış güçlerin insan hakları bahanesiyle Çin'in içişlerine karışma çabalarına karşı olduğunu ifade etti.