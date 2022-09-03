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Çin Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Görev Süresi Sona Eren Çin Büyükelçisini Kabul Etti

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Çin Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Görev Süresi Sona Eren Çin Büyükelçisini Kabul Etti

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü, görev süresi sona eren Rusya'nın Çin Büyükelçisi Andrey Denisov ile biraraya geldi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü, görev süresi sona eren Rusya'nın Çin Büyükelçisi Andrey Denisov ile biraraya geldi. Wang, Denisov'un Çin-Rusya işbirliğini teşvik etme ve iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı güveni güçlendirme konusundaki üstün çalışmasından övgüyle söz etti ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkısının devam etmesinin beklendiğini söyledi. Denisov da, Çin'deki çalışmaları sırasında Çin'in her alanda yaptığı muazzam başarıları gördüğünü ve Çin'in gelecekte daha da büyük başarılar üreteceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Eylül Rusya Güncel Haberler

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