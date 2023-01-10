Çin Dışişleri Bakanı, Rus, Pakistan ve Güney Koreli Mevkidaşlarıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Qin, yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, üst düzey kalkınmayı idame ettirdiğini, çeşitli alanlardaki alışveriş ve işbirliğinin derinleştiğini ve ikili dostluğa yönelik halk desteğinin sürekli pekiştirildiğini söyledi.

Çin-Rusya ilişkilerinin bağlantısızlık, çatışmasızlık ve üçüncü bir tarafa yönelik olmama ilkelerini temel aldığını kaydeden Qin, Çin'in iki ülke liderinin ulaştığı önemli uzlaşı maddelerini uygulamaya ve iki ülkenin ilişkilerini sürekli olarak ileri götürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Pakistanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Qin, Çin ile Pakistan'ın özel bir dostluğa ve üst düzey karşılıklı güvene sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki yakın üst düzey etkileşimlerin, ikili ilişkilerin kalkınmasına güçlü bir ivme kazandırdığını dile getirdi.

Qin, Çin'in iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı kılavuz olarak kabul etmeye, geleneksel dostluğu sürekli olarak derinleştirmeye ve yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip, birbirine daha yakın bir Çin-Pakistan toplumu kurmak üzere el birliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Qin, yaklaşan Çin Yeni Yılı dolayısıyla Pakistan'daki Çinli vatandaşların güvenliğine özel önem verdiğini ve Pakistan'ın etkin güvenlik önlemleri almaya devam etmesini beklediğini vurguladı.

Park ile olan görüşmesindeyse Qin, Çin ile Güney Kore'nin her zaman birbirinin yanında yaşamaya devam edecek yakın komşular ve birbirinden ayrılması mümkün olmayan ortaklar olduğunu dile getirdi ve Çin-Güney Kore ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve iki tarafın bu yönde sürekli gayret gösterdiğini belirtti.

Qin, Park ile iyi bir çalışma ilişkisi kurup sürdürmek ve iki ülkenin devlet liderlerinin ulaştığı önemli mutabakat maddelerini ortaklaşa uygulamak istediğini söyledi.

Qin, bir yandan uzun dönemli bir bakış açısı benimserken mevcut duruma odaklanmaya, genel dostane durumu kucaklayarak Çin-Güney Kore ilişkilerinin istikrarlı ve uzun dönemli gelişimini desteklemek üzere işbirliği güçlerinden yararlanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Güney Kore'nin yakın zamanda Çin'den gelen yolculara yönelik uygulamaya başladığı geçici kısıtlamalar hakkındaki endişelerini de dile getiren Qin, Güney Kore'nin nesnel ve bilimsel bir yaklaşım benimseyeceğine yönelik umudunu ifade etti.

Üç dışişleri bakanı, Çin Dışişleri Bakanı olarak olarak göreve başlayan Qin'i kutladı, Çin halkının Tavşan Yılı'na yönelik yeni yılını tebrik etti ve ikili ilişkilerde sürekli yeni başarılar elde etmek üzere önemli üst düzey mutabakatları ortaklaşa uygulamaya ve birlikte çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Zerdari, Pakistan'ın ülkedeki Çinli personel, kurum ve projelerin güvenliğini sağlama konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi.

Park, Güney Kore'nin kültürel ve halklar arası etkileşimleri ve iki ülke arasındaki personel değişimlerini güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.