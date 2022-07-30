Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşıyla Özbekistan'da Bir Araya Geldi

TAŞKENT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Wang, mevcut ağır ve karmaşık uluslararası durumla karşı karşıya olan Çin ve Rusya'nın, iki büyük ülke ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, stratejik iletişimi vakitlice güçlendirmeleri gerektiğini belirtti. Wang, söz konusu iletişimin, Çin-Rusya arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının temel durumunu göstereceğini, ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik edeceğini, gerçek çok taraflılığı destekleyip uygulayacağını, ayrıca uluslararası düzenin adil ve makul yönde ilerletilmesini sağlayacağını söyledi. Wang, bu yıl SCO Sözleşmesi'nin imzalanmasının 20'inci, SCO Üye Ülkelerinin Uzun Vadeli İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının ise 15'inci yıldönümü olduğu için, geçmişin miras alınarak geleceğe ışık tutulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bakan, Çin'in, Rusya da dahil olmak üzere SCO'nun bütün üye ülkeleriyle dayanışma ve işbirliğini güçlendirerek örgütü, uluslararası adalet ve hakkaniyetin savunulması için bir temel, bölgesel ve dünya barışının istikrar unsuru, ayrıca pandemi sonrası küresel toparlanma için önemli bir itici güç haline getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Zamanın insanın kalbini ortaya koyduğuna dikkati çeken Lavrov ise Rusya-Çin ilişkilerinin, uluslararası duruma yenik düşmediğini, bunun da iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve karşılıklı stratejik güveni tam olarak gösterdiğini vurguladı.

Rusya, Çin ile üst düzey yakın temasları sürdürmeye ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etmekte istekli görünüyor. Lavrov, iki ülkenin çok taraflı ilişkilerde koordinasyonu güçlendirmeye, BM'nin uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü desteklemeye, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumaya ve gelişmekte olan ülkeleri bağımsızlıklarını gözeterek desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

SCO'nun gelişiminden olumlu şekilde bahseden iki taraf da, Özbekistan'ın SCO Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına başarılı şekilde ev sahipliği yapması, toplantının olumlu sonuçlar elde etmesi için teşvik edilmesi ve Semerkant'taki SCO zirvesi için çeşitli hazırlıklar yapılması konusunda ortaklaşa destek sözü verdi. Bakanlar, SCO'nun faaliyetlerini araştırma ve optimize etme ve SCO üyeliğinin genişlemesini düzenli olarak ilerletme sözü de verdi. SCO'nun, gıda ve enerji üretimi ile tüketimi alanındaki büyük ülkeleri bir araya getirdiğini kaydeden iki taraf, SCO üyesi ülkelerin koordinasyonu güçlendirmeleri, uzlaşma sağlamaları ve küresel gıda ve enerji güvenliğinin getirdiği güçlüklerin üstesinden gelmede birlikte yapıcı bir rol oynamaları gerektiğine inandığını belirtti.

Her iki taraf da bölgesel bağlanabilirlik ve ortak kalkınmayı desteklemek amacıyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki sinerjiyi derinleştirme kararı aldı. Afganistan konusunda da görüş alışverişinde bulunan taraflar, bu konuda iletişim ve koordinasyonu güçlendirme, ayrıca Afganistan'ın uzun vadeli istikrar elde etmesine yardımcı olmak için Afganistan'a komşu ülkeler dışişleri bakanları toplantıları gibi Afganistan ile ilgili çok taraflı işbirliği mekanizmalarından iyi şekilde yararlanılması konusunda görüş birliğine vardı.