Çin Dışişleri Bakanı Rus Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin hemen ardından ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e, Çin ile Rusya arasındaki üst düzey karşılıklı güveni ve karşılıklı sağlam desteği yansıtan bir kutlama mesajı gönderdiğini söyledi.

Wang, Çin'in Rusya ile her düzeyde alışverişi derinleştirmeye ve çeşitli alanlarda ikili ilişkileri ve işbirliğini daha yüksek bir seviyeye taşımaya istekli olduğunu da belirtti.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin tam başarısını içtenlikle kutlayan Lavrov da, Genel Sekreter Xi'yi yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Lavrov, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin dünya çapında bir etkinlik olduğunu ve Çin'e ulusal yeniden canlanma hedefine ulaşmasında kesinlikle kılavuzluk edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus tarafının Çin tarafıyla çeşitli düzeylerde teması güçlendirmeye, çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye ve Asya-Pasifik bölgesi ile dünyanın barış ve istikrarını ortaklaşa korumaya istekli olduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca Ukrayna ve ortak endişe duyulan diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.