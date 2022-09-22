Çin Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı Görüştü
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NEW YORK, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptı, 21 Eylül 2022.
NEW YORK, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptı, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel