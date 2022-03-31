Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Çin- Rusya ilişkilerinin değişen uluslararası ortam içinde yeni bir sınava girdiğini kaydeden Wang, bu ilişkinin doğru yönünü koruduğunu ve güçlü bir direnç gösterdiğini kaydetti. Wang, "Her iki taraf da ikili ilişkileri geliştirmek için daha güçlü bir iradeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla daha güçlü bir güvene sahip" dedi. Wang, Çin'in iki lider arasındaki önemli fikir birliğinin rehberliğinde yeni dönemde ilişkileri daha üst bir düzeye çıkarmak için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Lavrov yaptığı açıklamasında, iki lider arasındaki stratejik iletişimin ikili ilişkilerin düzenli bir şekilde gelişimini sağlamada ve çok kutuplu bir dünyayı desteklemekte önemli bir rol oynadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin çok kutuplulaşma sürecini teşvik etmek, hegemonya ve güç politikalarına karşı çıkmak ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini desteklemek için uluslararası ve çok taraflı arenada Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Lavrov, Rusya-Ukrayna görüşmeleri ile ilgili Çin tarafını bilgilendirerek Rusya'nın gerilimi hafifletmeye, Ukrayna ile barış görüşmelerini sürdürmeye ve uluslararası toplumla iletişimi sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletine bağlı Tunxi'de görüşüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Ukrayna sorununun karmaşık bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Wang, Çin'in Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerini sürdürmek için zorlukların aşılmasını desteklediğini, şimdiye kadar müzakerelerde elde edilen olumlu sonuçlara destek verdiğini, tansiyonun bir an önce düşürülmesini ve Rusya ile diğer tarafların geniş çaplı bir insani krizden kaçınma çabalarını desteklediğini ifade etti.

Uzun vadeli bir bakış açısıyla, Ukrayna krizinden dersler çıkarılması ve tüm tarafların meşru güvenlik endişelerine karşılıklı saygı ve bölünmez güvenlik temelinde yanıt verilmesi gerektiğini söyleyen Wang, Avrupa'da kalıcı barışı sağlamak amacıyla diyalog ve müzakere yoluyla dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik yapısı kurulması çağrısında bulundu. İki taraf, Asya-Pasifik'in durumu ve BRICS mekanizması gibi diğer çok taraflı ilişkiler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Xinhua / Güncel