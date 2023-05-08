Çin Dışişleri Bakanı Qin, ABD Büyükelçisiyle Görüştü

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Beijing'de ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Beijing'de ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns ile bir araya geldi.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin yalnızca iki ülke için değil, dünya için de büyük önem taşıdığını belirten Qin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Kasım ayında Endonezya'nın Bali kentinde yapılan görüşmede varılan önemli uzlaşmaya vurgu yaptı.

Qin, o zamandan bu yana ABD tarafının bir dizi hatalı söylem ve icraatının, Çin-ABD ilişkilerinde güçlükle kazanılmış olumlu ivmeye zarar verdiğini, planlanan diyalog ve işbirliği gündemini sekteye uğrattığını ve ikili ilişkilere yeniden soğukluk getirdiğini söyledi.

Bakan, "Başlıca önceliğimiz Çin-ABD ilişkilerini istikrara kavuşturmak, ilişkilerde sürekli düşüşten kaçınmak ve Çin ile ABD arasında olumsuzlukların meydana gelmesini önlemektir. Bu, iki ülke arasındaki temel uzlaşma olmalı ve iki büyük ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere, devletler arası ilişkilerde uygulanması gereken en önemli noktadır" dedi.

Ülkesinin Çin-ABD ilişkilerinin yönetimi konusunda Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine uyacağını söyleyen Qin, ABD'yi bu konu üzerinde derinlemesine düşünmeye ve Çin ile ilişkileri rayına oturtmak için birlikte çalışmaya çağırdı.

Çin dışişleri bakanı, ABD'nin Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeyi bırakması, özellikle Taiwan meselesini doğru şekilde ele alması, tek Çin ilkesini baltalamaktan kaçınması ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçleri desteklemeyi veya onlarla işbirliği yapmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Bakan, ikili ilişkilerde yaşanan olumsuzlukların Çin-ABD ilişkilerinde daha fazla sarsıntı yaratmaması için sakin, profesyonelce ve pragmatik şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Qin, Büyükelçi Burns'ün Çin ile daha fazla temas ve etkileşimde bulunarak daha fazla değerlendirme yapması ve Çin ile ABD arasında köprü vazifesi görmek için yapıcı çabalar sarf etmesi yönündeki umudunu dile getirdi.