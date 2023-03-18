Çin Dışişleri Bakanı Pakistanlı Mevkidaşıyla İkili İlişkiler Konusunda Görüştü

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Cuma günü Pakistan Dışişleri Bakanı Asad Macid Han ile Beijing'de biraraya gelerek Çin'in Pakistan ile dostane işbirliğini ilerleteceğini ve derinleştireceğini söyledi.

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Cuma günü Pakistan Dışişleri Bakanı Asad Macid Han ile Beijing'de biraraya gelerek Çin'in Pakistan ile dostane işbirliğini ilerleteceğini ve derinleştireceğini söyledi.

Çin ile Pakistan arasındaki sağlam dostluğun zamanın ve değişen uluslararası düzenin testinden geçtiğini kaydeden Qin, Çin'in, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Pakistan'ın kendisine verdiği güçlü desteği takdir ettiğini söyledi.

Qin, "Çin, iki ülke liderlerinin vardığı fikir birliğini uygulamak, şaşmaz bir şekilde dostane işbirliğini ilerletmek, derinleştirmek ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasında ve çok yönlü ikili işbirliğinin geliştirilmesinde daha fazla ilerleme sağlamak için Pakistan ile çalışmaya hazırdır" dedi.

Macid, Pakistan'ın Çin ile ilişkilerini en önemli ikili ilişki olarak gördüğünü ve tek Çin politikasını kararlılıkla izlediğini söyledi.

Macid, Pakistan'ın çeşitli alanlarda Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmeye, uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye ve Pakistan ile Çin arasındaki stratejik işbirlikçi ortaklığını iyi ve kötü günde sürekli olarak pekiştirmeye istekli olduğunu söyledi.