Çin Dışişleri Bakanı: Pakistan'ı Birlik ve İstikrar Yolunda Destekliyoruz

İSLAMABAD, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in Pakistan'da birlik, istikrar ve ekonomik yeterlilik sağlanmasına kararlılıkla destek verdiğini belirtti.

İSLAMABAD, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in Pakistan'da birlik, istikrar ve ekonomik yeterlilik sağlanmasına kararlılıkla destek verdiğini belirtti.

Qin, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Cumartesi günü İslamabad'da yaptığı görüşmede, Çin ve Pakistan'ın her koşulda stratejik işbirliği ortakları olduğunu ve zaman içinde kendini kanıtlamış ve sağlam dostluklarının güçlü bir şekilde canlılığını her daim koruduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in güçlükleri göğüslemek ve ortak kalkınma ve refahı sürdürmek için Pakistan ile daha üst düzey işbirliği ve ortak çabalar beklediğini söyledi.

Qin, Çin'in Pakistan'a terörle mücadelesinde sağlam destek verdiğini ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun yüksek kalitede kalkınmasını desteklemek ve askeri alanda etkileşimi ve savunma işbirliğini güçlendirmek için Pakistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ise Pakistan ve Çin'in her koşulda dost ve kardeş olduğunu ifade etti.

Münir, Pakistan ordusunun Pakistan-Çin dostluğunu ileriye taşımaya ve ortak bir geleceğe sahip parçalanamaz bir Pakistan-Çin toplumu inşa etmeye sağlam şekilde bağlı olduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca, Afganistan meselesi ile ortak ilgi alanlarına giren diğer uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.