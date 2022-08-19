Çin Dışişleri Bakanı, Ortak Geleceğe Sahip Bir Çin-Afrika Topluluğu Oluşturma Önerisinde Bulundu

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü, Çin- Afrika işbirliğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirme toplantısında, yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin- Afrika topluluğu inşa etme önerisinde bulundu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Çin- Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) 8. Bakanlar Konferansı sıra sında Çin, Afrika ülkeleriyle ortaklaşa dokuz program uygulayacağını duyurmuş ve Afrika'ya ve Çin-Afrika işbirliğinin sürekli ivmesine yönelik devam eden bağlılığını göstermişti.

Wang, sanal formatta düzenlenen 8. Bakanlar Konferansı'nın sonuçlarının uygulanmasına ilişkin Perşembe günü yapılan koordinatörler toplantısında, Çin ve Afrika'nın bu sonuçları iyi bir ilerleme ile birlikte uyguladığını ve Afrika halkına somut faydalar sağladığını söyledi.

Wang, Çin ve Afrika'nın, uluslararası hakkaniyet ve adaleti korumak, Afrika'nın sanayileşme hamlesini kolaylaştırmak için altyapı inşasını ilerletmek, küresel gıda krizi ve Kovid-19 salgınıyla ortaklaşa başa çıkmak, temiz enerji işbirliği ve iklim değişikliği önlemle riyle sürdürülebilir kalkınmayı yürütmek ve bölgesel barış ve istiKrarı desteklemek için mutlak samimiyetle çalıştığını söyledi. Bu yılın Afrika Birliği'nin (AU) kuruluşunun 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin ve Afrika'nın ortak kalkınma ve canlanmayı sürdürmek için daha yakın bir şekilde birleşmesi ve yeni dönemde dünyada ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğunu ciddiyetle oluşturması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Wang konuşmasının ardından 5 maddelik bir öneri sundu:

Birincisi, her iki taraf da samimiyet, gerçek sonuçlar, dostluk ve iyi niyet ilkesine sahip çıkmalı, birlik ve karşılıklı yardımlaşmayı güçlendirmelidir. Çin, Barış İçinde Birarada Yaşamanın Beş İlkesi ni ilerletmek, gerçek çok taraflılığı uygulamak ve gelişmekte olan ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını ortaklaşa korumak için Afrika ile birlikte çalışmaya hazırdır.

İkincisi, her iki tarafda ortak kalkınmaya kendini adamalıdır. Çin, Afrika'nın büyük altyapı inşaatında aktif rol almaya, Afrika'dan ithalatı artırmayı sürdürmeye, Afrika'nın tarım ve imalat sanayiler inin büyümesini desteklemeye ve gelişmekte olan sektörlerde işbirliğini genişletmeye devam edecek.

Üçüncüsü, her iki taraf da bağımsızlığa kendini adamalı ve bölgesel barışı ortaklaşa desteklemelidir. Çin, Afrika sorunlarına karşı Afrika çözümlerini desteklemeye, Afrika ülkelerinin iç işlerine dış müdahaleye karşı çıkmaya ve Afrika'da çatışma ve anlaşmazlıklar yaratılmasına karşı koymaya devam edecek.

Dördüncüsü, her iki tarafda geleneksel dostluğu desteklemeli ve insanlar arası alışverişi teşvik etmelidir. Çin, pandeminin neden olduğu zorlukların üstesinden gelmeye ve daha önce Çin'de okuyan Afrikalı öğrencilerin geri dönmelerine yardımcı olmaya hazırdır. Çin paylaşımları ve işbirliğini güçlendirmek için düşünce kuruluşlarını, medyayı, sivil toplum kuruluşlarını, gençleri ve her iki taraftaki kadınları desteklemektedir.

Beşincisi, her iki taraf da Afrika ile uluslararası işbirliğinin sağlam gelişimini teşvik etmek için açıklığa ve kazan-kazan işbirliği ne bağlı kalmalıdır.

Toplantıya, FOCAC'ın Afrika eş başkanı Senegal Dışişleri Bakanı Ais sata Tall Sall'ın yanı sıra Afrika alt bölgeleri ve AU Komisyonu temsilcileri ile Afrika ülkelerinin Çin'deki diplomatik elçileri katıldı. Katılımcılar, uluslararası tarafsızlık ve adalet ile içişlerine karışmama ilkelerine bağlılıklarını, tek Çin ilkesine bağlılıklarını ve Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına olan sıkı desteklerini yeniden teyit etti. Afrikalı diplomatlara göre, Afrika tarafı forum mekanizmalarının inşasını güçlendirmeyi sürdürmek ve Afrika-Çin işbirliğinin sürekli olarak geliştirilmesini teşvik etmek için Çin ile birlikte çalışmak istiyor.