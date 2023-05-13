Çin Dışişleri Bakanı, Norveçli Mevkidaşı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
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OSLO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Norveç'in başkenti Oslo'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt basın toplantısı düzenliyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lin Jing/Xinhua)
OSLO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Norveç'in başkenti Oslo'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt basın toplantısı düzenliyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lin Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel