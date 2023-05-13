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Çin Dışişleri Bakanı, Norveçli Mevkidaşı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Çin Dışişleri Bakanı, Norveçli Mevkidaşı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

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OSLO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Norveç'in başkenti Oslo'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt basın toplantısı düzenliyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lin Jing/Xinhua)

OSLO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Norveç'in başkenti Oslo'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt basın toplantısı düzenliyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lin Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Norveç Güncel Haberler

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