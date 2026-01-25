Çin Dışişleri Bakanı Wang'dan, Pakistan'daki Avm Yangını Nedeniyle Taziye Mesajı

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan'da bir alışveriş merkezinde yaşanan yangına ilişkin olarak Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'a taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü gönderdiği mesajında, Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiğinde büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Wang, yangında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 67'ye yükseldi.