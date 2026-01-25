Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang'dan, Pakistan'daki Avm Yangını Nedeniyle Taziye Mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Pakistan'a taziye mesajı gönderdi. Yangında ölü sayısı 67'ye yükseldi.

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan'da bir alışveriş merkezinde yaşanan yangına ilişkin olarak Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'a taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü gönderdiği mesajında, Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiğinde büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Wang, yangında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 67'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
