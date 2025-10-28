Haberler

Çin Dışişleri Bakanı'ndan Japonya'nın Yeni Hükümetine İlişkin Temkinli Beklentiler

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae liderliğindeki hükümetin ilişkilerde olumlu bir başlangıç yapmasını umduklarını belirtti. İki bakan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin temel ilkeleri vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya'nın yeni seçilen Başbakanı Takaiçi Sanae liderliğindeki hükümetin, ilişkilerde doğru bir başlangıç yapacağını umduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, yeni Japon hükümetindeki mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Çin'in Japonya ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan 4 siyasi belgede yer alan ilkeler ve çizilen doğrultuda birlikte çalışmayı istediğini belirterek, "Umuyoruz ki, Japonya'nın yeni kabinesi Çin ile ilişkilere iyi bir başlangıç yapar ve gömleğin ilk düğmesini doğru ilikler." ifadesini kullandı.

Tayvan sorunu ve tarihe ilişkin konuların ikili ilişkilerin ve taraflar arasında iyi niyetin temeli olduğuna dikkati çeken Vang, Japonya'nın bu temeli koruyarak ikili ilişkilerin gelişimini rayında tutacağını umduklarını vurguladı.

Japon Bakan Motegi de Başbakan Takaiçi Sanae'in Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini, Japonya'nın asla Çin ile ekonomik ayrışmayı veya tedarik zincirlerini kesmeyi istemediğini, her düzeyde temasları artırarak farklılıkları uygun şekilde yönetmeyi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişleterek yapıcı ve istikrarlı bir stratejik ilişki kurmayı istediğini söyledi.

Pekin yönetimini yeni göreve gelen Japon hükümetine karşı temkinli bir tavır alması dikkati çekiyor. Çin, henüz yeni seçilen Başbakan Takaiçi'ye teamüllere uygun olarak Devlet Başkanı ve Başbakan düzeyinde tebrik mesajı yollamadı. Dışişleri bakanları arasındaki görüşme, Çin'in yeni hükümetle ilk üst düzey teması oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
