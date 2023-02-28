Çin Dışişleri Bakanı'ndan, 'insan haklarını ulusal koşullara uygun geliştirme' vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52. oturumunda yaptığı konuşmada, ülkelerin ulusal koşullarına uygun insan hakları gelişimini hedeflemesi gerektiğini savundu.

Xinhua'nın haberine göre, Bakan Çin Gang, konuşmasında, Sincan, Tibet ve Hong Kong'daki insan hakları sorunlarıyla Çin'in imajını karalamaya ve kalkınmasını bastırmaya yönelik girişimlere karşı çıkacaklarını belirtti.

Her ülkenin kendi ulusal koşullarına uygun insan hakları gelişimini hedeflemesi gerektiği görüşünü dile getiren Çin Gang, tüm uluslararası tarafların, insan haklarının güçlendirilmesi ve korunması için, eşitlik ve adalet anlayışıyla, diyalog ve işbirliği temelinde birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Çin'in kendi ulusal koşullarına uygun insan hakları gelişiminde "tarihi başarılar" elde ettiğini savunan Çin Gang, "Sincan ve Tibet (Özerk Bölgeleri) bağlantılı sorunlarla Çin'in imajının karalama ve kalkınmasını bastırma girişimlerine kararlılıkla karşı çıkacağız. 'Tek ülke, iki sistem' anlayışıyla Hong Kong'un (Özel İdari Bölgesi) refahını ve istikrarını sürdürerek ulusal egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı koruyacağız." dedi.

Çinli Bakan ayrıca Japonya'dan, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki kirli atık suyun, açık, şeffaf ve güvenli şekilde tahliyesinin talep edilmesi için tüm ülkelere çağrı yaptı.