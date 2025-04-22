Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Çin Dışişleri Bakanı'ndan Güney Sudan'a Tebrik Mesajı

Çin Dışişleri Bakanı'ndan Güney Sudan'a Tebrik Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Sudan Dışişleri Bakanı Monday Semaya Kenneth Kumba'ya tebrik mesajı göndererek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak göreve başlayan Monday Semaya Kenneth Kumba'ya tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cumartesi günü gönderdiği mesajda Çin ve Güney Sudan'ın dostane ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi.

Wang, geçtiğimiz eylül ayında Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmenin ikili ilişkilerin gelişiminin rotasını çizdiğini söyledi.

Kumba'nın Çin'de uzun süre çalıştığını ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeye kendini adadığını kaydeden Wang, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki iletişim ve koordinasyonu artırmak ve Çin-Güney Sudan stratejik ortaklığının daha da gelişmesini sağlamak için Kumba ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.