Çin Dışişleri Bakanı'ndan Güney Kore'ye İlişkilerde Süreklilik Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin-Güney Kore ilişkilerinin üçüncü taraflardan etkilenmemesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesi için çağrıda bulundu.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin- Güney Kore ilişkilerinin, üçüncü taraflarla ilgili faktörlerden etkilenmemesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini teşvik için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un, Güney Kore'nin "güvenlik konusunda ABD, ekonomideyse Çin yanlısı" politikasını sürdürmemesi gerektiği şeklindeki ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlam, istikrarlı ve derinleşen Çin-Güney Kore ilişkilerinin, hem her iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini hem de bölgede ve ötesinde barış, istikrar, kalkınma ve refaha olanak sağladığını kaydeden Guo, "İki ülke bu konuda mutabıktır" dedi.

Guo, iki ülkenin ortak çıkarları için ikili ilişkilerini geliştirmesinin, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve üçüncü taraflarla ilgili herhangi bir faktörden etkilenmemesi gerektiğini belirtti.

Guo, "Çin'in Güney Kore politikası süreklilik ve istikrarını korumaktadır. Güney Kore'nin, Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı büyümesini ortaklaşa teşvik etmek üzere Çin ile çalışmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
