Çin Dışişleri Bakanı'ndan Çok Taraflılığı ve Küresel Kalkınmayı Teşvik Adına Daha Güçlü Bir G20 İşbirliği Çağrısı

YENİ DELHİ, 2 Mart (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, G20 üyelerini çok taraflılığı ve küresel kalkınmayı teşvik etmek adına daha yakın bir işbirliğine davet etti.

YENİ DELHİ, 2 Mart (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, G20 üyelerini çok taraflılığı ve küresel kalkınmayı teşvik etmek adına daha yakın bir işbirliğine davet etti.

Bakan Qin, bu yıl G20 başkanlığını yürüten Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, bugün gerçekleştirilen bir oturumda konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı, konuşmasında G20 üyelerini çok taraflılık, uzlaşı oluşturma ve küreselleşme taahhütlerini yerine getirmeye, 2022'nin Kasım ayında düzenlenen G20 Bali Zirvesi'nin kararlarını uygulamaya çağırdı.

Bakan Qin, değişken uluslararası ortam ve artan küresel zorluklar karşısında G20'nin işbirliğini geliştirmesi ve küresel kalkınma ile refah için üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret etti.

Qin, G20 üyelerinin gerçek bir çok taraflılık uygulaması, BM merkezli uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı düzeni desteklemesi, ayrıca BM Şartı'nın amaç ve ilkeleriyle desteklenen uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyması gerektiğinin de altını çizdi.

Çin Dışişleri Bakanı ek olarak küresel meseleler ele alınırken, eşit düzeyde diyalog ve istişareyle uzlaşı oluşturma ilkelerini vurguladı.

Bakan oturum sırasında yaptığı konuşmada "Hiç kimse güç siyasetine, hatta blok çatışmalarına girişmemeli" dedi.

Qin, G20 üyelerinin küreselleşmenin ilerlemesini desteklemesi, tek taraflılığı ve korumacılığı reddetmesi, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin sorunsuz çalışmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Bakan, küresel kalkınmanın "daha kapsayıcı, dirençli ve herkes için daha faydalı" hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması için çağrıda bulunurken, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin, BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak adına yeni bir seçenek sunduğunu söyledi.

Qin, Bali Zirvesi'nin sonuçlarını daha iyi uygulamaya koymak için makro ekonomik politika koordinasyonunun kuvvetlendirilmesi, gıda ve enerji güvenliğinin korunması, küresel ekonomik yönetimin iyileştirilmesi ve uluslararası kalkınma işbirliğinin desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Bakan, "Çin, diğer tüm G20 üyelerinden daha fazla borç tahsilatını askıya aldı ve Ortak Çerçeve kapsamında borç düzenlemesi uygulamalarına katıldı" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin, "Çok taraflı finansal kurumların ve ticari alacaklıların, gelişmekte olan ülkelerin borçlarının düzenlenmesine aktif olarak dahil olmasını umuyoruz" diye konuştu.