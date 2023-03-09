Çin Dışişleri Bakanı'ndan Bangladeşli Mevkidaşına Taziye Mesajı Güncel Haberler BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Perşembe günü Bangladeş'in başkenti Dakka'da meydana gelen büyük patlama sonrası Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'e taziye mesajı gönderdi. BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Perşembe günü Bangladeş'in başkenti Dakka'da meydana gelen büyük patlama sonrası Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'e taziye mesajı gönderdi. Mesajında, bir ticari binada meydana gelen ve ağır can ve mal kayıplarına yol açan patlamadan duyduğu üzüntüyü ifade eden Qin, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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