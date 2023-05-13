Çin Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa'ya Blok Cepheleşmesine Birlikte Karşı Çıkma Çağrısı

Hem Norveç hem de Çin'in uluslararası serbest ticaretten fayda sağladığını ve Norveç'in "ayrıklaştırmayı ve zincirlerin koparılmasını" desteklemediğini kaydeden Huitfeldt, Norveç iş dünyasının, Çin'le ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmeyi ve ticaretin...

Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelen Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile tokalaşıyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lin Jing/Xinhua)

Hem Norveç hem de Çin'in uluslararası serbest ticaretten fayda sağladığını ve Norveç'in "ayrıklaştırmayı ve zincirlerin koparılmasını" desteklemediğini kaydeden Huitfeldt, Norveç iş dünyasının, Çin'le ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmeyi ve ticaretin kolaylaştırılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

OSLO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Norveç'e yaptığı ziyarette Çin ve Avrupa'nın birlikte ideolojik ve blok cepheleşmesine karşı çıkması ve dünya barış ve kalkınmasına daha fazla istikrar, kesinlik ve olumlu enerji katması gerektiğini söyledi.

Qin söz konusu ifadelerini Cuma günü, Norveçli mevkidaşı Anniken Huitfeldt ile görüşmesi sırasında kaydetti. Qin, Çin'in uluslararası alandaki çalkantılı durum karşısında Norveç ve Avrupa'yı her zaman işbirliğine yönelik ortakları olarak gördüğünü söyledi.

Bakan Qin, Çin-Norveç ilişkilerinin gelişiminin, iyi bir ivme yakaladığını ve Çin'in Norveç tarafı ile personel alışverişlerini güçlendirmeye, işbirliği potansiyelini araştırmaya, yeşil büyümeyi teşvik etmeye ve çok taraflı işbirliğini artırmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Qin, Çin'in üst düzey dışa açılmayı sürdüreceğini, tüm dünyadan işletmelere elverişli bir yatırım ortamı sağlayacağını ve Norveç'le ikili ticaret ve yatırım işbirliğini derinleştireceğini sözlerine ekledi.

Norveç'in başkenti Oslo'da Norveç Anayasa Günü'nü kutlamak için düzenlenen yürüyüşe katılan insanlar, 17 Mayıs 2019. (Fotoğraf: Zhang Shuhui/Xinhua)

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ise Norveç'in Çin ile diyalog ve işbirliğini el üstünde tuttuğunu ve tek Çin politikasına bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Norveçli bakan, Kovid-19 pandemisi sonrasında her seviyede daha fazla alışverişte bulunmayı dört gözle beklediğini dile getirdi.

Huitfeldt, Norveç'in biyoçeşitliliğinin korunmasında Çin'in rolünü takdir ettiğini ve yeşil dönüşüm ve diğer alanlarda Çin ile yapıcı işbirliğinde bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Hem Norveç hem de Çin'in uluslararası serbest ticaretten fayda sağladığını ve Norveç'in "ayrıklaştırmayı ve zincirlerin koparılmasını" desteklemediğini kaydeden Huitfeldt, Norveç iş dünyasının, Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmeyi ve ticaretin kolaylaştırılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Çin'in Taiwan, Xinjiang, Hong Kong, Tibet ve insan hakları konularındaki ilke ve pozisyonu konusunda açıklamalarda bulunan Qin, bu konuların Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını ilişkin olduğunu vurguladı.

Qin, Çin'in anlayışın güçlendirilmesi, güvenin artırılması ve kuşkuların giderilmesi için eşitlik ve karşılık saygı temelinde diyaloğu savunduğunu, ancak dış müdahaleye kararlılıkla karşı çıktığını belirtti.

İki bakan, Ukrayna krizi gibi uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Mariupol'da hasar görmüş bir bina, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Çin'in Ukrayna krizi konusunda ilkesini, tutumunu ve gerçekleştirdiği çalışmaları açıklayan Qin, Çin'in her zaman barıştan yana durduğunu ve krizin başlangıcından itibaren barışı ve görüşmeleri teşvik edecek şekilde sorumlu bir büyük ülke rolünü ortaya koyduğunu söyledi.

Qin, çatışma Avrupa'da meydana geldiği için Avrupa'nın çatışmadan çıkış yolunun bulunmasında ve diyalog ve görüşmelerle bölgede uzun dönemli barış ve istikrarın sağlanmasına liderlik etmesi gerektiğini ifade etti.

İki bakan, çifte vergilendirmeden kaçınmaya yönelik ikili anlaşmanın yeni halini de imzaladı.